Азербайджан и Россия на межрегиональном форуме обсудят вопросы взаимодействия в сферах инвестиций, АПК и туризма

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин примет 28 сентября 2017 года участие в работе восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума «Инвестиции, инновации, туризм» в г. Ставрополе, отмечается в сообщении ведомства.
Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ и Министерство экономики Азербайджана.
"М.Орешкин выступит на пленарном заседании форума", - отмечается в сообщении.
В рамках деловой программы форума планируется проведение тематических круглых столов, биржи деловых контактов. В ходе форума будут рассмотрены вопросы межрегионального взаимодействия России и Азербайджана в гуманитарной сфере, в агропромышленном секторе, в областях промышленности, здравоохранения и развития туризма.
Российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит с 2010 года. В 2016 году в форуме приняли участие более 500 человек — представители более чем 70 компаний, осуществляющих деятельность в области строительства, сельского хозяйства, автопроизводства, энергетики и фармацевтики. Всего в рамках форума состоялось 4 тематических круглых стола, и было подписано 12 двусторонних документов о сотрудничестве.
А.Азизов
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