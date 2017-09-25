В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж

22 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошла встреча с азербайджанскими школьниками, принимавшими этим летом участие в учебно-образовательной поездке в Москву. Она была организована в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». Её участниками стали победители олимпиад и творческих конкурсов, организуемых Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

В течение поездки ее участники делали фотографии и выставляли их в социальных сетях. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил победителям фотоконкурса и конкурса мультимедийных презентаций «Здравствуй, Россия!», а также педагогам, сопровождавшим школьников в поездке Почетные грамоты и памятные подарки от представительства Россотрудничества.

В своем выступлении Валентин Денисов отметил: «Вы заслужили эту поездку своим активным участием в различных проектах, организуемых представительством Россотрудничества в Азербайджане. Вы достойно представляли свой родной Азербайджан. К сожалению, сегодня в некоторых странах дети и детство становятся заложниками политических игр. Например, на Украине буквально преследуют детей и их семьи за подобную поездку. Заносят в "черные списки" и размещают их на грязных сайтах».

Состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие студентка Сумгаитского музыкального колледжа Алмаз Мамедова, учащаяся Элитарной гимназии города Баку Хумай Эминзаде, лауреат международных конкурсов, студентка Азербайджанской государственной академии художеств Суада Алекперова, победитель конкурса «Это песня твоя и моя» Камран Мамедов, студентка Бакинского Славянского университета Назрин Сафарова.

Вел концерт учащийся школы № 42 города Баку Фахри Иманзаде.

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