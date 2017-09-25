АЖД и ГЖД создадут СП для управления грузинским участком БТК – S&P

"Грузинские железные дороги" (ГЖД) создают совместное предприятие с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), которое станет оператором грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечает рейтинговое агентство Standard & Poor’s.
Ввод в эксплуатацию железной дороги БТК, напрямую соединяющей железнодорожные сети Турции с Грузией и Азербайджаном, ожидается до конца 2017 года.
По мнению S&P, в ближайшее время по данному участку железной дороги будет транспортироваться лишь небольшой объем грузов, что ограничит влияние данного фактора на результаты деятельности "Грузинских железных дорог" в целом.
"Грузинский участок железной дороги построен правительством Грузии и профинансирован за счет кредита, предоставленного правительством Азербайджана. Мы не ожидаем, что ГЖД будет собственником инфраструктуры или будет иметь какое-либо отношение к предоставленному кредиту. Вместе с тем группа создает совместное предприятие с АЖД, которое будет оператором грузинской части железной дороги", - отмечает S&P.
Ранее со ссылкой на главу АЖД Джавида Гурбанова сообщалось, что официальное открытие БТК запланировано на 28 октября.
Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
А.Азизов
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