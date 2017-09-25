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ТЭК 25.09.2017 09:05

Украина вдвое увеличила запасы газа в подземных хранилищах

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) почти вдвое, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 23 сентября хранилища пополнились на 7 млрд 947,68 млн куб. м - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 48,11 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 15,5% больше, чем на 23 сентября 2016 года (13 млрд 895,05 млн куб. м), а также на 4,2% выше, чем на 23 сентября 2015 года (15 млрд 399,28 млн куб. м), но на 2,8% меньше, чем на 23 сентября 2014 года (16 млрд 511,84 млн куб. м).

Отопительный сезон 2016/2017 годах Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м), в мае - на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне - на 1 млрд 496,4 млн куб. м, в июле - на 1 млрд 637,54 млн куб. м, в августе - на 1 млрд 667,09 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]