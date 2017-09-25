Украина вдвое увеличила запасы газа в подземных хранилищах

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) почти вдвое, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 23 сентября хранилища пополнились на 7 млрд 947,68 млн куб. м - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 48,11 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 15,5% больше, чем на 23 сентября 2016 года (13 млрд 895,05 млн куб. м), а также на 4,2% выше, чем на 23 сентября 2015 года (15 млрд 399,28 млн куб. м), но на 2,8% меньше, чем на 23 сентября 2014 года (16 млрд 511,84 млн куб. м).
Отопительный сезон 2016/2017 годах Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.
Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м), в мае - на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне - на 1 млрд 496,4 млн куб. м, в июле - на 1 млрд 637,54 млн куб. м, в августе - на 1 млрд 667,09 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 148 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги и сдачи в эксплуатацию ряда соцобъектов в Сальянском районе
Президент Алиев ознакомился с социальными и фермерскими объектами в Нефтчале
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев совершает визит в Нефтчалинский район
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Развитие и безопасность Узбекистана зависят от эффективности сотрудничества стран Центральной Азии - замглавы МИД
Атамбаев потребовал наказывать за использование на выборах президента Киргизии административного ресурса
Группа зарубежных наблюдателей прибыла на референдум о независимости Иракского Курдистана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»