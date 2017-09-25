Нефть слабо дешевеет, Brent у $56,7 за баррель

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 уменьшилась на 6 центов (0,11%) - до $56,80 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,13 (0,26%) - до $50,53 за баррель.
В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,14 (0,3%), до $56,86 за баррель, WTI - на $0,11 (0,2%), до $50,66 за баррель. Цены выросли, соответственно, третью и четвертую неделю подряд, пишет MarketWatch.
В прошлую пятницу мониторинговый комитет по выполнению соглашения о сокращении добычи станами ОПЕК и не-ОПЕК снова призвал всех участников сделки полностью выполнять свои обязательства и не дал рекомендаций о дальнейших перспективах действия соглашения. При этом комитет объявил о рекордно высоком соблюдении обязательств в августе.
По мнению аналитиков, на данный момент нефть держится выше $50 за баррель не столько за счет ограничений на добычу ОПЕК+, сколько благодаря спросу со стороны НПЗ, сообщает CNBC.
До некоторой степени поддержку рынку оказывают слабость доллара и пятничные данные Baker Hughes о буровой активности в США: число нефтяных установок в эксплуатации сократилось за неделю на 5, до 744.
Кроме того, рынок интересуется референдумом о независимости Курдистана, который запланирован на понедельник. Власти региона заявляли о возможности дополнительных льгот для иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих его месторождения.
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