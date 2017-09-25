Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 23° 27 Сен 12° 19° 28 Сен 12° 17°

ТЭК 25.09.2017 09:22

Нефть слабо дешевеет, Brent у $56,7 за баррель

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 уменьшилась на 6 центов (0,11%) - до $56,80 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,13 (0,26%) - до $50,53 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,14 (0,3%), до $56,86 за баррель, WTI - на $0,11 (0,2%), до $50,66 за баррель. Цены выросли, соответственно, третью и четвертую неделю подряд, пишет MarketWatch.

В прошлую пятницу мониторинговый комитет по выполнению соглашения о сокращении добычи станами ОПЕК и не-ОПЕК снова призвал всех участников сделки полностью выполнять свои обязательства и не дал рекомендаций о дальнейших перспективах действия соглашения. При этом комитет объявил о рекордно высоком соблюдении обязательств в августе.

По мнению аналитиков, на данный момент нефть держится выше $50 за баррель не столько за счет ограничений на добычу ОПЕК+, сколько благодаря спросу со стороны НПЗ, сообщает CNBC.

До некоторой степени поддержку рынку оказывают слабость доллара и пятничные данные Baker Hughes о буровой активности в США: число нефтяных установок в эксплуатации сократилось за неделю на 5, до 744.

Кроме того, рынок интересуется референдумом о независимости Курдистана, который запланирован на понедельник. Власти региона заявляли о возможности дополнительных льгот для иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих его месторождения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


Нефть стабильна в ожидании встречи ОПЕК+, Brent выше $56,4 за баррель Цены на нефть слабо снижаются после резкого скачка накануне, Brent подешевела до $56,17 за баррель Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent - $55,3 за баррель Ирак и ряд других стран ОПЕК+ предлагают увеличить сокращение добычи нефти еще на 1% Нефть слабо дешевеет во вторник, Brent - $55,38 за баррель Нефть слабо дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $55,76 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]