Манат укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 сентября сохранил 1,7008 манат/$, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 сентября ЦБА установил на уровне 2,0296 манат/1EUR (22 сентября - 2,0342 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 сентября определил на уровне 0,0295 манат/1RUB (22 сентября - 0,0294 манат/1RUB).

А.Азизов