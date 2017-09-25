Манат укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 сентября сохранил 1,7008 манат/$, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 сентября ЦБА установил на уровне 2,0296 манат/1EUR (22 сентября - 2,0342 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 сентября определил на уровне 0,0295 манат/1RUB (22 сентября - 0,0294 манат/1RUB).
А.Азизов
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