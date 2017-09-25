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Регион 25.09.2017 09:31

Корабли Каспийской флотилии провели учения с использованием загоризонтной РЛС "Подсолнух"

Экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных кораблей Каспийской флотилии и посты радиотехнической службы провели учения по обнаружению надводных целей с выдачей целеуказаний на применение ракетного и артиллерийского вооружения, сообщил в понедельник "Интерфаксу-АВН" представитель Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"На учениях была задействована загоризонтная радиолокационная станция (ЗГ РЛС) "Подсолнух", - отметил он.

По его словам, главной особенностью ЗГ РЛС "Подсолнух" является ее способность обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

Учения были спланированы и проведены для отработки вопросов взаимодействия ЗГ РЛС "Подсолнух" с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.

Ракетные корабли Каспийской флотилии - носители крылатых ракет "Калибр-НК" - ранее использовались для нанесения ударов по целям террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, КАСПИЙ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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