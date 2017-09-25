Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 23° 27 Сен 12° 19° 28 Сен 12° 17°

ТЭК 25.09.2017 09:52

Газпром открывает представительство в Азербайджане - вопрос согласуется советом директоров

Совет директоров "Газпрома" 2 октября в заочной форме согласует вопрос об открытии представительства ПАО "Газпром" в республике Азербайджан.

Также совету представят ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности ПАО "Газпром".

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию - этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 годах поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами. В 2015 году поставки не осуществлялись. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo). Переговоры о поставках российского газа в республику ведутся и с Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Газпром удваивает финансирование "Турецкого потока" в 2017г - добавил $1 млрд Возможности существенно повысить дивиденды Газпрома сейчас нет - Дворкович Газпром изучит сотрудничество с пакистанской OGDCL Газпром начнет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 20 декабря 2019г Газпром обсудил с ГНКАР поставки газа в Азербайджан Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]