Газпром открывает представительство в Азербайджане - вопрос согласуется советом директоров

Совет директоров "Газпрома" 2 октября в заочной форме согласует вопрос об открытии представительства ПАО "Газпром" в республике Азербайджан.

Также совету представят ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности ПАО "Газпром".

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию - этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 годах поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами. В 2015 году поставки не осуществлялись. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo). Переговоры о поставках российского газа в республику ведутся и с Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).