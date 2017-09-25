Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в понедельник в телевизионном интервью, что желание властей Иракского Курдистана в любом случае провести референдум о самоопределении чревато возможной дестабилизацией региональной ситуации.
"В регионе начался период, когда могут произойти необратимые и тревожные события. Надеемся, что мы не столкнемся с подобной ситуацией. Но упорство властей Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), организовавших голосование на референдуме и за пределами признанных конституцией страны границ КРАИ, в частности в Киркуке и Мосуле, создает почву для открытого вооруженного противостояния", - приводит слова премьера Анатолийское агентство новостей.
Он подчеркнул, что если после референдума в регионе начнутся этнические чистки, направленные против туркоманов, Турция не сможет стоять в стороне.
Б.Йылдырым уточнил, что в связи со складывающейся ситуацией Анкара будет действовать в координации с центральным правительством Ирака, поскольку "в конце концов, речь идет о территории Ирака, и если Багдад обратится за помощью к Анкаре, то мы будем готовы оказать ее без всяких колебаний".
Премьер Турции заявил, что турецкие власти в настоящий момент обсуждают возможные экономические, политические, дипломатические и военные меры в ответ на референдум в Иракском Курдистане. Он также упомянул, что военные учения, проходящие на территории Турции вдоль границ с Ираком и Сирией, являются лишь мерой предосторожности и направлены на борьбу с терроризмом.
Референдум, участники которого должны решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством, проходит в понедельник на территории этого автономного региона.
Намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали центральные власти Ирака. Также против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.
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