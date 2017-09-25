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Дальнее зарубежье 25.09.2017 16:19

В Брюсселе обсуждают бюджет ЕС на период после 2020 года

Европейская комиссия должна будет представить многолетний бюджет Европейского союза на период после 2020 года, что является большой ответственностью для нее, заявила в понедельник член ЕК по региональной политике Корина Крецу на открытии конференции о будущем состоянии финансов ЕС.

"В течение восьми месяцев на комиссию ляжет чрезвычайно важная ответственность: представить бюджет Европейского союза, который позволит ответить на социально-экономический, экологический, а также связанный с безопасностью вызовы. Это отнюдь не простая задача", - сказала она на конференции, проходящей в здании ЕК в Брюсселе.

По ее словам, предстоит решить следующую дилемму: с одной стороны, граждане ЕС ожидают того, чтобы ЕС играл все более значительную роль в таких областях, как миграция, безопасность и оборона, и чтобы ЕС был готов решать задачи, связанные с глобализацией, технологическим прогрессом и климатическими изменениями.

С другой стороны, речь идет о том, будет ли Европейский союз обладать достаточными ресурсами, чтобы эффективно действовать во всех этих различных областях.

Согласно заявлению К.Крецу, в связи с этим конференция должна прийти к заключению по трем вопросам. Во-первых, понять, какой объем финансов нужен для выполнения этих задач, а также прояснить вопрос, какие возможности будут предоставлены малым и средним предприятиям в интересах всех граждан с целью достижения большего экономического и социального равенства в европейском обществе.

Во-вторых, как отметила К.Крецу, необходимо разработать такой бюджет, который найдет баланс между ожиданиями граждан ЕС и тем, что Евросоюз сможет конкретно предоставить в их распоряжение.

В-третьих, речь идет о том, чтобы получился целостный бюджет в стратегическом плане, позволяющий всем инструментам экономической политики действовать в одном и правильном направлении, объяснила она.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, БУДУЩЕЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]