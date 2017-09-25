В Брюсселе обсуждают бюджет ЕС на период после 2020 года

Европейская комиссия должна будет представить многолетний бюджет Европейского союза на период после 2020 года, что является большой ответственностью для нее, заявила в понедельник член ЕК по региональной политике Корина Крецу на открытии конференции о будущем состоянии финансов ЕС.
"В течение восьми месяцев на комиссию ляжет чрезвычайно важная ответственность: представить бюджет Европейского союза, который позволит ответить на социально-экономический, экологический, а также связанный с безопасностью вызовы. Это отнюдь не простая задача", - сказала она на конференции, проходящей в здании ЕК в Брюсселе.
По ее словам, предстоит решить следующую дилемму: с одной стороны, граждане ЕС ожидают того, чтобы ЕС играл все более значительную роль в таких областях, как миграция, безопасность и оборона, и чтобы ЕС был готов решать задачи, связанные с глобализацией, технологическим прогрессом и климатическими изменениями.
С другой стороны, речь идет о том, будет ли Европейский союз обладать достаточными ресурсами, чтобы эффективно действовать во всех этих различных областях.
Согласно заявлению К.Крецу, в связи с этим конференция должна прийти к заключению по трем вопросам. Во-первых, понять, какой объем финансов нужен для выполнения этих задач, а также прояснить вопрос, какие возможности будут предоставлены малым и средним предприятиям в интересах всех граждан с целью достижения большего экономического и социального равенства в европейском обществе.
Во-вторых, как отметила К.Крецу, необходимо разработать такой бюджет, который найдет баланс между ожиданиями граждан ЕС и тем, что Евросоюз сможет конкретно предоставить в их распоряжение.
В-третьих, речь идет о том, чтобы получился целостный бюджет в стратегическом плане, позволяющий всем инструментам экономической политики действовать в одном и правильном направлении, объяснила она.
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Беларусь
Глава Минобороны Турции посетит Азербайджан в конце сентября – источник
Разговоры о встрече президентов Азербайджана и Армении по Карабаху продиктованы лишь желанием МГ ОБСЕ – азербайджанский политолог
Azpromo стал партнером БФБ по Листинговой консалтинговой программе
Гейдар Асадов стал азербайджанским сопредседателем МПК с Болгарией
Строительные работы по газопроводу TAP выполнены более чем на 57% - SOCAR
БТА организует бесплатные шатлы для болельщиков на матч Карабах-Рома
Бренды Apple и Google остались самыми дорогими в мире 5-й год подряд - Interbrand
В головном офисе BP в Баку имело место возгорание оборудования на первом этаже - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»