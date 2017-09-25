Представитель правительства Франции Кристоф Кастанер в понедельник заявил, что результаты парламентских выборов в Германии показали значительное усиление позиций право-популистской партии "Альтернатива для Германии", сообщает телеканал БФМ-ТВ.
По его словам, "это горькая победа, потому что она показывает, что крайне правые очень сильны и радикальны".
Между тем, комментируя победу альянса возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), он сказал: "Нужно отметить победу Ангелы Меркель. Уже в очередной, четвертый раз мы во Франции, что побеждает та же самая глава правительства, мы можем только этим восхищаться".
"Для того, чтобы бороться с национализмом, популизмом в каждой из наших стран, нам нужна сильная Европа", - добавил он.
В воскресенье в ФРГ прошли выборы в парламент страны - бундестаг. Согласно официальным предварительным результатам, блок ХДС/ХСС получил на выборах в парламент ФРГ 33%, СДПГ - 20,5%.
Впервые с 1945 года депутатские мандаты получила партия националистического толка - "Альтернатива для Германии", став третьей по численности фракцией. За нее проголосовали 12,6% избирателей.
Ранее партию АдГ поздравила лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.
"Браво нашим союзникам из АдГ за этот исторический результат! Это новый символ пробуждения европейских народов", - написала она в "Твиттере".
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