Представитель правительства Франции Кристоф Кастанер в понедельник заявил, что результаты парламентских выборов в Германии показали значительное усиление позиций право-популистской партии "Альтернатива для Германии", сообщает телеканал БФМ-ТВ.

По его словам, "это горькая победа, потому что она показывает, что крайне правые очень сильны и радикальны".

Между тем, комментируя победу альянса возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), он сказал: "Нужно отметить победу Ангелы Меркель. Уже в очередной, четвертый раз мы во Франции, что побеждает та же самая глава правительства, мы можем только этим восхищаться".

"Для того, чтобы бороться с национализмом, популизмом в каждой из наших стран, нам нужна сильная Европа", - добавил он.

В воскресенье в ФРГ прошли выборы в парламент страны - бундестаг. Согласно официальным предварительным результатам, блок ХДС/ХСС получил на выборах в парламент ФРГ 33%, СДПГ - 20,5%.

Впервые с 1945 года депутатские мандаты получила партия националистического толка - "Альтернатива для Германии", став третьей по численности фракцией. За нее проголосовали 12,6% избирателей.

Ранее партию АдГ поздравила лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.

"Браво нашим союзникам из АдГ за этот исторический результат! Это новый символ пробуждения европейских народов", - написала она в "Твиттере".