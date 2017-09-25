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СНГ 25.09.2017 17:31

Кадыров не видит альтернативы Путину на посту президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что альтернативы Владимиру Путину на грядущих выборах президента РФ нет.

"У нас есть один выбор - это Путин. Весь российский народ поддержит его на 100%. Есть Путин - есть Россия", - сказал Р.Кадыров журналистам, отметив, что исходит "из того, что думает чеченский народ".

"Время остальных кандидатов, желающих видеть себя президентом страны, еще не пришло. Сегодняшнюю Россию должен возглавить Путин и вести за собой российский народ", - сказал Р.Кадыров.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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