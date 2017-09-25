Кадыров не видит альтернативы Путину на посту президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что альтернативы Владимиру Путину на грядущих выборах президента РФ нет.

"У нас есть один выбор - это Путин. Весь российский народ поддержит его на 100%. Есть Путин - есть Россия", - сказал Р.Кадыров журналистам, отметив, что исходит "из того, что думает чеченский народ".

"Время остальных кандидатов, желающих видеть себя президентом страны, еще не пришло. Сегодняшнюю Россию должен возглавить Путин и вести за собой российский народ", - сказал Р.Кадыров.