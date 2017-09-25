Грузинский президент отказался созывать внеочередное заседание парламента для окончательного утверждения новой Конституции

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не удовлетворил обращение депутатов о назначении на этой неделе внеочередного заседания парламента для рассмотрения в третьем чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию, сообщила парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.

"Решение президента - не назначать внеочередное заседание парламента, так как проект Конституции имеет немало изъянов и не является документом согласия", - заявила А.Долидзе на брифинге в понедельник.

Она отметила, что, по мнению президента, подготовка проекта Конституции проходила в ускоренном режиме и в документе не учтены рекомендации Венецианской Комиссии Совета Европы.

"В результате мы получаем однопартийный документ, который не может на элементарном уровне обеспечить баланс ветвей власти", - сказала А.Долидзе.

При этом она отметила, что отказ президента созывать внеочередную сессию преодолим парламентом, который решением спикера может созвать заседание.

В свою очередь председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил в понедельник журналистам, что депутаты уже со вторника приступят к рассмотрению в третьем чтении законопроекта по конституционным изменениям.

"Мы принимаем очень хорошую Конституцию, которая получила положительную оценку Венецианской комиссии", - сказал И.Кобахидзе.