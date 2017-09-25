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Регион 25.09.2017 18:02

Грузинский президент отказался созывать внеочередное заседание парламента для окончательного утверждения новой Конституции

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не удовлетворил обращение депутатов о назначении на этой неделе внеочередного заседания парламента для рассмотрения в третьем чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию, сообщила парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.

"Решение президента - не назначать внеочередное заседание парламента, так как проект Конституции имеет немало изъянов и не является документом согласия", - заявила А.Долидзе на брифинге в понедельник.

Она отметила, что, по мнению президента, подготовка проекта Конституции проходила в ускоренном режиме и в документе не учтены рекомендации Венецианской Комиссии Совета Европы.

"В результате мы получаем однопартийный документ, который не может на элементарном уровне обеспечить баланс ветвей власти", - сказала А.Долидзе.

При этом она отметила, что отказ президента созывать внеочередную сессию преодолим парламентом, который решением спикера может созвать заседание.

В свою очередь председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил в понедельник журналистам, что депутаты уже со вторника приступят к рассмотрению в третьем чтении законопроекта по конституционным изменениям.

"Мы принимаем очень хорошую Конституцию, которая получила положительную оценку Венецианской комиссии", - сказал И.Кобахидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]