Путин и Рухани обсудили сотрудничество в формате Москва-Тегеран-Баку - Кремль

В понедельник состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, информирует пресс-служба Кремля.
"При обсуждении текущей обстановки в Сирии дана высокая оценка итогам шестой Международной встречи в Астане (14-15 сентября с.г.), прежде всего в части формирования четырех зон деэскалации. С обеих сторон выражена готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса, в частности путем укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса и продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве", - говорится в сообщении.
В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий - как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности, добавили в пресс-службе.
"Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.
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