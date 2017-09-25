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Регион 25.09.2017 16:31

Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разговор был", - сообщил Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, обсуждалась ли ситуация в Сирии во время телефонного разговора В.Путина и Р.Эрдогана.

При этом он не конкретизировал тематику состоявшегося разговора.

Ранее Д.Песков подтвердил, что визит В.Путина в Анкару на текущей неделе прорабатывается. Р.Эрдоган в свою очередь сообщал, что планирует 28 сентября провести переговоры с президентом РФ для обсуждения ситуации в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]