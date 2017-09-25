Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разговор был", - сообщил Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, обсуждалась ли ситуация в Сирии во время телефонного разговора В.Путина и Р.Эрдогана.

При этом он не конкретизировал тематику состоявшегося разговора.

Ранее Д.Песков подтвердил, что визит В.Путина в Анкару на текущей неделе прорабатывается. Р.Эрдоган в свою очередь сообщал, что планирует 28 сентября провести переговоры с президентом РФ для обсуждения ситуации в Сирии.