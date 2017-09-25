В Багдаде раскритиковали референдум в Иракском Курдистане

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что референдум в Иракском Курдистане является ударом по единству иракского народа, а его последствия угрожают как Ираку, так и Иракскому Курдистану, сообщило Анатолийское агентство новостей.

"Правительство должно полностью бойкотировать инициаторов референдума", - заявил вице-президент журналистам в понедельник в Багдаде.

Он также призвал соседние страны, занявшие "четкую позицию" в отношении референдума, принять экономические, политические и другие меры в отношении Иракского Курдистана.

"Арабская, курдская и другие общины должны противостоять этому проекту. Правительство Ирака должно обеспечить безопасность проживающих в Киркуке и на спорных территориях представителей туркоманской, арабской, езидской и других общин", - добавил Н.аль-Малики.