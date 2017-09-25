Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0296 RUR   0.0295 GBR   2.3031 TRY   0.4858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 16° 23° 27 Сен 13° 19° 28 Сен 12° 17°

Дальнее зарубежье 25.09.2017 18:16

В Багдаде раскритиковали референдум в Иракском Курдистане

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что референдум в Иракском Курдистане является ударом по единству иракского народа, а его последствия угрожают как Ираку, так и Иракскому Курдистану, сообщило Анатолийское агентство новостей.

"Правительство должно полностью бойкотировать инициаторов референдума", - заявил вице-президент журналистам в понедельник в Багдаде.

Он также призвал соседние страны, занявшие "четкую позицию" в отношении референдума, принять экономические, политические и другие меры в отношении Иракского Курдистана.

"Арабская, курдская и другие общины должны противостоять этому проекту. Правительство Ирака должно обеспечить безопасность проживающих в Киркуке и на спорных территориях представителей туркоманской, арабской, езидской и других общин", - добавил Н.аль-Малики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, КУРДЫ, РЕФЕРЕНДУМ


Похожие новости


Власти Турции отказались выдать вице-президента Ирака Катар не намерен выдавать Багдаду иракского вице-президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]