Глава Минобороны Турции посетит Азербайджан в конце сентября – источник

Министр обороны Турции Нураддин Джаныклы совершит 28 сентября визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» военный источник.

«Визит Н.Джаныклы состоится 28 сентября, в ходе которого министр проведет ряд встреч с военным и политическим руководством Азербайджана», - сказал собеседник агентства.

Ф.Исазаде