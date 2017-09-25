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Внешняя политика 25.09.2017 16:42

Глава Минобороны Турции посетит Азербайджан в конце сентября – источник

Министр обороны Турции Нураддин Джаныклы совершит 28 сентября визит в Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» военный источник.

«Визит Н.Джаныклы состоится 28 сентября, в ходе которого министр проведет ряд встреч с военным и политическим руководством Азербайджана», - сказал собеседник агентства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]