Анкара готова при необходимости перекрыть поставки нефти с территории иракских курдов - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне референдума о самоопределении Иракского Курдистана заявил в понедельник в Стамбуле, что Турция готова в случае необходимости блокировать экспорт нефти из Иракского Курдистана на внешние рынки.
"Мы посмотрим, кому региональное правительство (Иракского - ИФ) Курдистана продает нефть; Турция управляет вентилем (нефтепровода - ИФ)", - приводит слова президента сайт турецкого издания "Сабах".
Издание уточняет, что президент имел в виду нефтепровод Киркук-Джейхан - самый крупный нефтепровод Ирака, соединяющий месторождения близ Киркука и турецкий порт Джейхан. Как утверждает "Сабах", доходы от экспорта нефти играют критически важную роль для Иракского Курдистана.
Кроме этого, Р.Эрдоган назвал референдум в Иракском Курдистане нелегитимным в независимости от его результатов.
Турецкий президент также отметил, что Турция не будет колебаться с использованием военной силы на иракской территории, если на то будет необходимость.
"Как мы освободили Джераблус, ар-Раи и эль-Баб от группировки ИГ в Сирии, так же мы не будем проявлять нерешительность с подобными шагами в Ираке", - сказал Р.Т.Эрдоган.
"Мы можем внезапно прийти туда ночью", - добавил он.
В понедельник в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Избирательные участки открыты также в зонах, оспариваемых Багдадом и столицей Иракского Курдистана Эрбилем. Участки открыты в Киркуке, в провинции Дияла и в курдских районах провинции Найнава.
В бюллетене, напечатанном на четырех языках - курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском - содержится вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"
Однако намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали центральные власти Ирака. Также против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.
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