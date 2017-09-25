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Дальнее зарубежье 25.09.2017 16:48

Путин и Эрдоган обсудили создание зон деэскалации в Сирии, договорились встретиться 28 сентября в Анкаре - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону создание четырех зон деэскалации в Сирии, лидеры договорились провести встречу 28 сентября в Анкаре, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждена сирийская проблематика, в том числе в свете положительных итогов, достигнутых в ходе шестой Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. Подчеркивалось, что создание четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.

Отмечена важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении, заявляют в Кремле.

"Условлено продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре 28 сентября", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, затронут также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]