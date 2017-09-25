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Дальнее зарубежье 25.09.2017 18:28

В ЕС референдум о независимости Иракского Курдистана по-прежнему считают контрпродуктивным - официальный представитель

Позиция Евросоюза по референдуму о независимости Иракского Курдистана остается неизменной, и она была изложена на минувшей неделе высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

"Разумеется, мы будем очень внимательно следить сегодня за ситуацией. Сейчас трудно добавить что-либо к высказываниям и последнему заявлению высокого представителя", - сказала К.Рэй.

Как сообщалось, Ф.Могерини призвала не проводить референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Европейский союз подтверждает твердую поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, подобные предложенному референдуму, контрпродуктивны, и их следует избегать", - говорилось в заявлении главы европейской дипломатии от 19 сентября.

По ее словам, Европейский союз признает, что между Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом есть проблемы, которые требуют решения. "Это должно быть сделано через мирный конструктивный диалог, нацеленный на достижение взаимоприемлемого решения на основе неукоснительного выполнения положений конституции Ирака", - подчеркнула Ф.Могерини.

"ЕС приветствует инициативу ООН по облегчению диалога и предлагает свою поддержку этому процессу, если поступят такие просьбы", - заявила глава дипломатии ЕС.

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Тэги: ЕС, ИРАК, КУРДЫ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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