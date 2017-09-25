Японский премьер готовит пакет мер поддержки экономики объемом $18 млрд

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, принявший в понедельник решение о роспуске нижней палаты парламента, поручил правительству подготовить пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн иен ($18 млрд).

Планируется, в частности, увеличить объем средств, выделяемых властями на дошкольное и высшее образование, а также на улучшение условий работы людей, задействованных в сфере ухода за пожилыми гражданами.

Финансирование этих программ С.Абэ намерен производить из средств, которые японский бюджет получит от увеличения с октября 2019 года налога на потребление до 10% с 8%.

Ранее предполагалось, что эти средства будут направлены на погашение госдолга.

"Для увеличения инвестиций в будущие поколения, сегодня я принял решение изменить направление, на которое мы обещали направить доходы от увеличения налога", - заявил С.Абэ.

Как сообщалось, С.Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию Японии, заявил о роспуске нижней палаты парламента с 28 сентября.

По данным источников агентства Bloomberg, выборы в нижнюю палату парламента будут назначены на 22 октября.

Рейтинг С.Абэ увеличился за последнее время на фоне растущей напряженности в отношениях с КНДР, что, возможно, позволит ему получить поддержку двух третей членов нижней палаты парламента после выборов.

"Выборы в этих условиях будут тестом доверия ко мне", - заявил С.Абэ.