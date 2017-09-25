Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0296 RUR   0.0295 GBR   2.3031 TRY   0.4858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 16° 23° 27 Сен 13° 19° 28 Сен 12° 17°

Финансы 25.09.2017 16:49

Японский премьер готовит пакет мер поддержки экономики объемом $18 млрд

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, принявший в понедельник решение о роспуске нижней палаты парламента, поручил правительству подготовить пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн иен ($18 млрд).

Планируется, в частности, увеличить объем средств, выделяемых властями на дошкольное и высшее образование, а также на улучшение условий работы людей, задействованных в сфере ухода за пожилыми гражданами.

Финансирование этих программ С.Абэ намерен производить из средств, которые японский бюджет получит от увеличения с октября 2019 года налога на потребление до 10% с 8%.

Ранее предполагалось, что эти средства будут направлены на погашение госдолга.

"Для увеличения инвестиций в будущие поколения, сегодня я принял решение изменить направление, на которое мы обещали направить доходы от увеличения налога", - заявил С.Абэ.

Как сообщалось, С.Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию Японии, заявил о роспуске нижней палаты парламента с 28 сентября.

По данным источников агентства Bloomberg, выборы в нижнюю палату парламента будут назначены на 22 октября.

Рейтинг С.Абэ увеличился за последнее время на фоне растущей напряженности в отношениях с КНДР, что, возможно, позволит ему получить поддержку двух третей членов нижней палаты парламента после выборов.

"Выборы в этих условиях будут тестом доверия ко мне", - заявил С.Абэ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРЕМЬЕР, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Президент Алиев и новый посол Японии в Баку обменялись мнениями во расширению экономического сотрудничества Японский премьер рассчитывает, что Олимпиада в Токио 2020 года поддержит экономику ВВП Японии в I квартале вырос на 1,7%, лучше прогноза Абэ распускает парламент Японии с 21 ноября, повышение налога отложено на 18 месяцев Япония никогда не будет страной второго эшелона - премьер Правительство Японии одобрило 10-триллионный пакет стимулирующих мер

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]