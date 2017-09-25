Иракский парламент решил отправить военных для защиты населения Киркука и ряда других территорий в связи с референдумом в Иракском Курдистане

Парламент Ирака согласился на необходимость отправить иракских военных в Киркук и на другие территории, власть над которыми оспаривают Багдад и власти Иракского Курдистана, в связи с референдумом о самоопределении Иракского Курдистана, передает Анатолийское агентство новостей.
Таким образом, в Багдаде хотели бы обеспечить безопасность населения этих регионов страны, отмечает агентство.
Агентство также сообщает, что кроме этого, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал распоряжение защитить иракских граждан, непосредственно находящихся на территории Иракского Курдистана.
В понедельник в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Избирательные участки открыты также в зонах, оспариваемых Багдадом и столицей Иракского Курдистана Эрбилем. Участки открыты в Киркуке, в провинции Дияла и в курдских районах провинции Найнава.
В бюллетене, напечатанном на четырех языках - курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском - содержится вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"
Однако намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали центральные власти Ирака. Также против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Беларусь
Глава Минобороны Турции посетит Азербайджан в конце сентября – источник
Разговоры о встрече президентов Азербайджана и Армении по Карабаху продиктованы лишь желанием МГ ОБСЕ – азербайджанский политолог
Сбербанк ежегодно получает не меньше $2 млрд чистой прибыли за счет использования искусственного интеллекта - Греф
Крупнейшие банки Австралии отказались от комиссии за снятие денег в своих банкоматах
Саудовская Аравия готовит новое размещение долларовых бондов
БТА организует бесплатные шатлы для болельщиков на матч Карабах-Рома
Бренды Apple и Google остались самыми дорогими в мире 5-й год подряд - Interbrand
В головном офисе BP в Баку имело место возгорание оборудования на первом этаже - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»