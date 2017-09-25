Иракский парламент решил отправить военных для защиты населения Киркука и ряда других территорий в связи с референдумом в Иракском Курдистане

Парламент Ирака согласился на необходимость отправить иракских военных в Киркук и на другие территории, власть над которыми оспаривают Багдад и власти Иракского Курдистана, в связи с референдумом о самоопределении Иракского Курдистана, передает Анатолийское агентство новостей.

Таким образом, в Багдаде хотели бы обеспечить безопасность населения этих регионов страны, отмечает агентство.

Агентство также сообщает, что кроме этого, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал распоряжение защитить иракских граждан, непосредственно находящихся на территории Иракского Курдистана.

В понедельник в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Избирательные участки открыты также в зонах, оспариваемых Багдадом и столицей Иракского Курдистана Эрбилем. Участки открыты в Киркуке, в провинции Дияла и в курдских районах провинции Найнава.

В бюллетене, напечатанном на четырех языках - курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском - содержится вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"

Однако намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали центральные власти Ирака. Также против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.