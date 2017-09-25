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ТЭК 25.09.2017 16:53

Moody`s ухудшило прогноз мировой нефтегазовой отрасли до "стабильного" из-за ослабления роста прибыли

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investor Service изменило прогноз мировой нефтегазовой отрасли на 2018 год с "позитивного" на "стабильный" в связи с ожидающимся замедлением роста прибыли, говорится в докладе Moody`s.

"Наш прогноз стал "стабильным", чтобы отразить повысившуюся вероятность ослабления роста прибыли для глобальных игроков нефтегазовой отрасли в 2018 году после энергичного восстановления в 2017 году", - заявила вице-президент Moody`s Елена Надточий.

По ее словам, агентство также ожидает дальнейшей стабилизации фундаментальных условий в этом секторе, поскольку компании снизили капиталовложения и производственные затраты на фоне низких цен на нефть.

По оценкам Moody`s, рост EBITDA в нефтегазовом секторе замедлится в 2018 году до середины первого десятка в процентном выражении (4-6%) с 28% за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2017 года.

Агентство обращает внимание на предпринимаемые компаниями меры по улучшению доходности вложений и прогнозирует, что компании ускорят отчуждение активов при цене нефти около $50 за баррель.

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Тэги: ТЭК, MOODY`S, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]