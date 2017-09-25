Страховщики Азербайджана в январе-августе увеличили премии на 4%, выплаты - на 22%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2017 года составили 368 млн 915 тыс. 448,98 манатов, что на 3,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 252 млн 978 тыс. 370,7 манатов (рост на 11,6%) или 70,9% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 110 млн 871 тыс. 535,06 манатов (рост на 38,1%), по страхованию иное, чем жизнь - 142 млн 106 тыс. 835,64 манатов (спад на 2,9%).

По обязательным видам страхования премии в январе-августе составили 115 млн 937 тыс. 78,28 манатов (спад на 10,6%). В том числе по страхованию жизни премии составили - 26 млн 444 тыс. 111,52 манат (рост на 5,4%), по страхованию иное, чем жизнь - 89 млн 492 тыс. 966,76 манатов (спад на 14,4%).

В январе-августе текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 167 млн 60 тыс. 917,49 манатов, что на 22,1% выше показателя 8 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 130 млн 746 тыс. 441,03 манатов (рост на 30,5%) или 78,2% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 77 млн 260 тыс. 153,11 манатов (рост на 67%), по страхованию иное, чем жизнь - 53 млн 486 тыс. 287,92 манатов (спад на 0,8%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-августе составили 36 млн 314 тыс. 476,46 манатов (спад на 0,7%). В том числе по страхованию жизни выплаты составили - 1 млн 789 тыс. 810,38 манат (спад на 18,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 34 млн 524 тыс. 666,08 манатов (рост на 0,4%).

А.Азизов