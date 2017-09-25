БТА организует бесплатные шатлы для болельщиков на матч Карабах-Рома

Бакинское транспортное агентство (БТА) организует транспортировку болельщиков на матч группового этапа Лиги Чемпионов Карабах (Агдам)-Рома (Рим) на специальных экспресс-автобусах, сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА).

«В день проведения игры будет полностью ограничен въезд личных транспортных средств и такси на территорию Бакинского олимпийского стадиона», - говорится в сообщении.

По этой причине БТА выделяет специальные экспресс-автобусы для бесплатной транспортировки болельщиков от станций метро «Гара Гараев» и «Гянджлик» к стадиону и, обратно, после игры, к указанным станциям метрополитена.

Р.Бабаев