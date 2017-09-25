БТА организует бесплатные шатлы для болельщиков на матч Карабах-Рома

Бакинское транспортное агентство (БТА) организует транспортировку болельщиков на матч группового этапа Лиги Чемпионов Карабах (Агдам)-Рома (Рим) на специальных экспресс-автобусах, сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА).
«В день проведения игры будет полностью ограничен въезд личных транспортных средств и такси на территорию Бакинского олимпийского стадиона», - говорится в сообщении.
По этой причине БТА выделяет специальные экспресс-автобусы для бесплатной транспортировки болельщиков от станций метро «Гара Гараев» и «Гянджлик» к стадиону и, обратно, после игры, к указанным станциям метрополитена.
Р.Бабаев
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Беларусь
Глава Минобороны Турции посетит Азербайджан в конце сентября – источник
Разговоры о встрече президентов Азербайджана и Армении по Карабаху продиктованы лишь желанием МГ ОБСЕ – азербайджанский политолог
Azpromo стал партнером БФБ по Листинговой консалтинговой программе
Гейдар Асадов стал азербайджанским сопредседателем МПК с Болгарией
Строительные работы по газопроводу TAP выполнены более чем на 57% - SOCAR
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Пассажиры "ВИМ-Авиа" не могут вылететь из Петербурга в Китай и Турцию
В ЕС референдум о независимости Иракского Курдистана по-прежнему считают контрпродуктивным - официальный представитель
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»