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Спорт 25.09.2017 17:21

БТА организует бесплатные шатлы для болельщиков на матч Карабах-Рома

Бакинское транспортное агентство (БТА) организует транспортировку болельщиков на матч группового этапа Лиги Чемпионов Карабах (Агдам)-Рома (Рим) на специальных экспресс-автобусах, сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства (БТА).

«В день проведения игры будет полностью ограничен въезд личных транспортных средств и такси на территорию Бакинского олимпийского стадиона», - говорится в сообщении.

По этой причине БТА выделяет специальные экспресс-автобусы для бесплатной транспортировки болельщиков от станций метро «Гара Гараев» и «Гянджлик» к стадиону и, обратно, после игры, к указанным станциям метрополитена.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФУТБОЛ, БОЛЕЛЬЩИКИ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]