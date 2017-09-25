В Бельгии эвакуировали 200 пассажиров из остановившегося в туннеле из-за поломки скоростного поезда

Около 200 пассажиров пришлось эвакуировать в понедельник из скоростного международного поезда "Брюссель-Франкфурт", который остановился в туннеле неподалеку от бельгийского города Льеж, сообщил сайт газеты Le Soir.

"Машинист пытался починить вышедшее из строя оборудование, но ему это не удалось, и он вызвал помощь", - приводит издание слова представителя оператора бельгийской железнодорожной инфраструктуры Infrabel.

Эвакуация с участием обеспечивавших безопасность спасателей продолжалась около двух часов. Железнодорожная администрация организовала доставку на автобусах в германский Франкфурт пассажиров, чье путешествие на поезде закончилось раньше времени.

Поезда, следовавшие по тому же пути, были направлены по объездному участку. В итоге опоздания на линии составили 20-25 минут.