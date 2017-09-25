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Дальнее зарубежье 25.09.2017 17:41

В Бельгии эвакуировали 200 пассажиров из остановившегося в туннеле из-за поломки скоростного поезда

Около 200 пассажиров пришлось эвакуировать в понедельник из скоростного международного поезда "Брюссель-Франкфурт", который остановился в туннеле неподалеку от бельгийского города Льеж, сообщил сайт газеты Le Soir.

"Машинист пытался починить вышедшее из строя оборудование, но ему это не удалось, и он вызвал помощь", - приводит издание слова представителя оператора бельгийской железнодорожной инфраструктуры Infrabel.

Эвакуация с участием обеспечивавших безопасность спасателей продолжалась около двух часов. Железнодорожная администрация организовала доставку на автобусах в германский Франкфурт пассажиров, чье путешествие на поезде закончилось раньше времени.

Поезда, следовавшие по тому же пути, были направлены по объездному участку. В итоге опоздания на линии составили 20-25 минут.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОЕЗД, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]