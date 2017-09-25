Министр обороны Азербайджана совершит визит в Беларусь

Перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере обсудили в понедельник министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Беларуси в Баку Геннадий Ахрамович.
«В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации оборонного ведомства, стороны также обсудили детали планируемого в ближайшее время визита министра обороны Азербайджана в Беларусь и вопросы военного сотрудничества, которые будут рассмотрены в ходе предстоящих встреч.
Ф.Исазаде
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