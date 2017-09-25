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Внешняя политика 25.09.2017 17:45

Министр обороны Азербайджана совершит визит в Беларусь

Перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере обсудили в понедельник министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Беларуси в Баку Геннадий Ахрамович.

«В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации оборонного ведомства, стороны также обсудили детали планируемого в ближайшее время визита министра обороны Азербайджана в Беларусь и вопросы военного сотрудничества, которые будут рассмотрены в ходе предстоящих встреч.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]