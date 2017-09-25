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СНГ 25.09.2017 18:39

Пассажиры "ВИМ-Авиа" не могут вылететь из Петербурга в Китай и Турцию

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки авиарейсов из Петербурга в Китай и Турцию авиакомпании "ВИМ-Авиа", испытывающей проблемы с начала года.

"В связи с задержкой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Санкт-Петербурга в Даламан, Анталью и Шанхай Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров. В аэропорт Пулково выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, с января по август 2017 года авиакомпания выполнила 1020 рейсов с задержкой свыше двух часов, что составляет около 12% от их общего количества, при этом 209 рейсов было задержано более чем на шесть часов. Особенно серьезная волна задержек прошла в конце мая - начале июня, когда пострадали около 100 тыс. пассажиров. В сентябре авиакомпания вновь допустила массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах. В понедельник Росавиация сообщила, что начала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Туроператорам важно, чтобы авиакомпания "ВИМ-Авиа" долетала до конца октября и выполнила заявленные чартерные программы, иначе им будет трудно найти замену, сообщила ранее порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]