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25.09.2017 18:19

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Нефтчалинского района 3 млн манатов на капитальный ремонт фасадов и линий коммуникаций 35 многоквартирных домов в Нефтчале.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов

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Тэги: РЕГИОН, ДОМА, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]