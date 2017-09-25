Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Нефтчалинского района 3 млн манатов на капитальный ремонт фасадов и линий коммуникаций 35 многоквартирных домов в Нефтчале.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов