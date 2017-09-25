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Бизнес и законодательство 25.09.2017 18:26

Гейдар Асадов стал азербайджанским сопредседателем МПК с Болгарией

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов назначен сопредседателем совместной азербайджано-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение.

Г.Асадов в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит Зию Мамедова.

В последний раз заседание азербайджано-болгарской МПК проводилось 29 сентября 2016 года в Баку.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, МПК, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]