Гейдар Асадов стал азербайджанским сопредседателем МПК с Болгарией

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов назначен сопредседателем совместной азербайджано-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение.

Г.Асадов в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит Зию Мамедова.

В последний раз заседание азербайджано-болгарской МПК проводилось 29 сентября 2016 года в Баку.

А.Азизов