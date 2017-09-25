Azpromo стал партнером БФБ по Листинговой консалтинговой программе

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) стал партнером Коллективного соглашения по сотрудничеству в рамках "Листинговой консалтинговой программе" (LMP), отмечается в сообщении Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Соглашение о присоединении к LMP подписали в понедельник председатель правления БФБ Вугар Намазов и президент Azpromo Руфат Мамедов.

В рамках соглашения Azpromo и БФБ будут сотрудничать в вопросах привлечения иностранных инвесторов на рынок капитала, улучшения бизнес-среды в Азербайджане, привлечения иностранных инвесторов в ненефтяной сектор страны и т.д.

Таким образом, число партнеров БФБ по этой программе достигло 14.

Партнерами также являются «AzFinance İnvest», «PwC», «Invest-AZ», «Pasha Capital», «KPMG», «Dentons», «Baker & McKenzie», Unicapital, Парк высоких технологий, азербайджанский офис LAN Law Chambers, аудиторские компании EY, RSM Azerbaijan и Baker & Tilly.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов