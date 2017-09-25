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ТЭК 25.09.2017 19:06

Нефть продолжает активно расти, Brent превысила $58 за баррель впервые с января

Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в понедельник на сигналах сокращения излишка предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 в понедельник выросла на $1,03 - до $57,89 за баррель. Ранее в ходе торгов цена превышала $58 за баррель впервые с 3 января 2017 года.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,59 - до $51,25 за баррель.

Ряд аналитиков, выступавших на конференции S&P Global Platts APPEC в Сингапуре, отметили тенденцию к ребалансировке рынка и сокращение избытка предложения.

Дополнительную поддержку ценам на нефть в понедельник оказали заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о возможности замораживания закупок нефти и газа из Иракского Курдистана, который готовится провести референдум о независимости.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]