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Регион 26.09.2017 11:03

Около 30 квартирных воров из Грузии задержаны в Италии и Германии - СМИ

Сотрудники полиции задержали в Италии и Германии 28 преступников из Грузии, занимавшихся квартирными кражами, сообщают во вторник грузинские СМИ.

По данным итальянских и германских полицейских, задержаны члены организованной преступной группировки, обокравших за последние два года 85 квартир в разных городах Германии и Италии. Свою "добычу" воры багажом переправляли в Грузию.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, накануне принявший участие в парламентских слушаниях заявил, что правительство предпринимает действенные шаги по сотрудничеству с правоохранительными органами различных европейских стран по выявлению преступников из Грузии.

"У нас серьезные подвижки в этом направлении, особенно в течение последнего года, когда в разных европейских столицах при грузинских посольствах стали работать наши полицейские атташе", - сказал министр.

Летом этого года сообщалось о задержании в Испании, Германии и Греции нескольких десятков грузинских преступников. По информации МВД Грузии, в задержании активное участие принимала грузинская сторона.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕВРОПА, ВОРЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]