Десять пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Состояние десяти пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае медики оценивают как тяжелое, всего в больницы доставлены 19 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"19 человек госпитализированы с места ДТП в больницы, из них десять в тяжелом состоянии - все они госпитализированы в Краевую клиническую больницу N1", - сказал сотрудник пресс-службы.

Один человек с травмами средней тяжести, добавил он, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Краснодара, еще восемь пациентов в состоянии средней тяжести находятся на лечении в больнице Горячего ключа. Их также консультируют краевые специалисты.

ДТП произошло около 02:00 на трассе М-4 "Дон", в районе города Горячий Ключ. По уточненным данным МВД, водитель автобуса, житель Нижниего Новгорода 1978 года рождения, допустил столкновение с попутным грузовиком "МАН", перевозившем гравий.

В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе водитель автобуса. Детей среди пассажиров автобуса не было.

Следственным отделением ОМВД России по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что автобус перевозил паломников, следовавших из Абхазии в Нижний Новгород. В момент аварии в нем находились 26 пассажиров.