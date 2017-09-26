WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник

Популярный мессенджер WhatsApp был полностью заблокирован в Китае в минувшие воскресенье и понедельник.
Эксперты связывают это с предстоящим в следующем месяце конгрессом Коммунистической партии КНР, пишет газета Financial Times.
Многие пользователи WhatsApp сообщали о том, что мессенджер был недоступен, начиная с воскресенья. Во вторник WhatsApp возобновил работу: пользователям доступна отправка текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме.
WhatsApp - это единственный продукт Facebook, который стабильно работает в Китае. Однако за последние несколько месяцев его сервисы неоднократно оказывались частично недоступными, хотя и быстро восстанавливали работу.
Полной блокировки мессенджера до недавнего времени не происходило.
В Китае регуляторы время от времени блокируют доступ к некоторым приложениям и веб-сайтам, затем быстро восстанавливая его. Регулярные перебои в работе сервисов приводят к тому, что пользователи начинают переключаться на другие приложения.
Приостановка работы WhatsApp в Китае является шагом назад для Facebook, которая пытается найти подход к рынку КНР. Социальная сеть Facebook в КНР заблокирована с 2009 года, приложение для размещения фотографий Instagram - с 2014 года.
В Китае есть собственные мессенджеры, самым популярным из которых является WeChat. Однако многие пользователи, в том числе и сотрудники иностранных компаний, работающих в КНР, предпочитают WhattsApp, использующий механизм "сквозного шифрования", который не дает компании ключей для расшифровки частных сообщений.
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