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Внешняя политика 26.09.2017 10:55

Азербайджан надежный партнер НАТО – Аппатурай

Азербайджан зарекомендовал себя надёжным партнёром НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"С политической точки зрения, отношения между Азербайджаном и НАТО достойным похвалы. Азербайджан зарекомендовал себя надёжным и стабильным партнёром", - заявил Дж.Аппатурай во вторник в Баку.

Он отметил, что Азербайджан внес "существенный и последовательный вклад в миссию НАТО в Афганистане".

"В целом, Азербайджан, в рамках общих международных инициатив, а также в контексте миссий НАТО, вносит последовательный вклад в различные проекты",- сказал Дж.Аппатурай.

"Наше сотрудничество продолжается на протяжении многих лет. Азербайджан смог построить свою инфраструктуру обороны, что делает страны надёжной и стабильной",- добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН-НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]