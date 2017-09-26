Азербайджан надежный партнер НАТО – Аппатурай

Азербайджан зарекомендовал себя надёжным партнёром НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"С политической точки зрения, отношения между Азербайджаном и НАТО достойным похвалы. Азербайджан зарекомендовал себя надёжным и стабильным партнёром", - заявил Дж.Аппатурай во вторник в Баку.

Он отметил, что Азербайджан внес "существенный и последовательный вклад в миссию НАТО в Афганистане".

"В целом, Азербайджан, в рамках общих международных инициатив, а также в контексте миссий НАТО, вносит последовательный вклад в различные проекты",- сказал Дж.Аппатурай.

"Наше сотрудничество продолжается на протяжении многих лет. Азербайджан смог построить свою инфраструктуру обороны, что делает страны надёжной и стабильной",- добавил он.

Ф.Исазаде