Алиев рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Меркель для развития азербайджано-германских связей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на продолжение совместной деятельности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.
И.Алиев направил поздравление А.Меркель в связи с победой возглавляемого ею блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.
"Эта победа является доказательством поддержки вашей политики со стороны германского общества", - отмечается в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы Азербайджана.
И.Алиев выразил надежду на продолжение совместной с А.Меркель деятельности для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, "укрепления экономических, политических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Германией".
А.Азизов
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