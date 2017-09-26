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Внешняя политика 26.09.2017 11:04

Алиев рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Меркель для развития азербайджано-германских связей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на продолжение совместной деятельности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

И.Алиев направил поздравление А.Меркель в связи с победой возглавляемого ею блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

"Эта победа является доказательством поддержки вашей политики со стороны германского общества", - отмечается в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

И.Алиев выразил надежду на продолжение совместной с А.Меркель деятельности для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, "укрепления экономических, политических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Германией".

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, МЕРКЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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