Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 12° 18° 28 Сен 12° 17° 29 Сен 13° 19°

Дальнее зарубежье 26.09.2017 12:16

Эстония передаст Еврокомиссии общественный веб-портал о действующих санкциях Евросоюза

МИД Эстонии создал веб-портал с информацией о применяемых в Евросоюзе санкциях.

Как сообщила во вторник пресс-служба МИД, сайт (EU Sanctions Map) создан в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза и по завершении председательства в конце нынешнего года передаст его Европейской комиссии. Портал откроют для публики в конце нынешней недели на предстоящем в Таллине саммите ЕС в области "дигитализации" Европы.

Как отмечает МИД, "в отличие от внешнеполитических заявлений санкции напрямую обязывают предпринимателей и граждан стран-членов воздерживаться от определенных действий. Поэтому важно, чтобы общественность знала, какие обязанности налагают санкции на частный и публичный сектора ЕС".

Так как сейчас нет возможности быстро и легко находить информацию, записанную в сотнях сложных правовых актов, для поиска обновленных которых нужны специальные знания и немало времени, считают в дипломатическом ведомстве.

По его данным, это приводит к проблемам в применение санкций, когда с третьими странами из-за излишней осторожности не заключаются сделки, не противоречащие санкциям.

По данным МИД, сейчас в ЕС применяется около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС.

"Портал задуман для передачи в цифрорвой, дружественной и понятной пользователю форме передавать текущую информацию о применяемых ЕС санкциях," - сообщает МИД Эстонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, САНКЦИИ


Похожие новости


Переговоры о членстве Турции в ЕС вряд ли будут прекращены в этом году - глава МИД Эстонии Тема восточного партнерства станет приоритетной для страны во время председательства в Совете ЕС - глава МИД Эстонии В Таллинне надеются на серьезный прогресс между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве до саммита "Восточного партнерства" Премьеры стран Балтии поддержали территориальную целостность Украины, ее евроинтеграцию и безвизовый режим с ЕС Приоритетом Эстонии во время председательства в ЕС будет антитеррористическая деятельность - глава МИД Туск обсудит в Таллине будущее ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]