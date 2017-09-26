Эстония передаст Еврокомиссии общественный веб-портал о действующих санкциях Евросоюза

МИД Эстонии создал веб-портал с информацией о применяемых в Евросоюзе санкциях.
Как сообщила во вторник пресс-служба МИД, сайт (EU Sanctions Map) создан в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза и по завершении председательства в конце нынешнего года передаст его Европейской комиссии. Портал откроют для публики в конце нынешней недели на предстоящем в Таллине саммите ЕС в области "дигитализации" Европы.
Как отмечает МИД, "в отличие от внешнеполитических заявлений санкции напрямую обязывают предпринимателей и граждан стран-членов воздерживаться от определенных действий. Поэтому важно, чтобы общественность знала, какие обязанности налагают санкции на частный и публичный сектора ЕС".
Так как сейчас нет возможности быстро и легко находить информацию, записанную в сотнях сложных правовых актов, для поиска обновленных которых нужны специальные знания и немало времени, считают в дипломатическом ведомстве.
По его данным, это приводит к проблемам в применение санкций, когда с третьими странами из-за излишней осторожности не заключаются сделки, не противоречащие санкциям.
По данным МИД, сейчас в ЕС применяется около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС.
"Портал задуман для передачи в цифрорвой, дружественной и понятной пользователю форме передавать текущую информацию о применяемых ЕС санкциях," - сообщает МИД Эстонии.
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