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Дальнее зарубежье 26.09.2017 11:18

По итогам подсчета 10% бюллетеней на референдуме в Иракском Курдистане 93% проголосовавших высказались за независимость

Примерно 10% бюллетеней, отданных на голосовании на референдуме о независимости Иракского Курдистана, подсчитано на утро вторника, сообщает курдский телерадиокомпания "Рудау".

Из этого количества "за" независимость региона высказались 93% участников референдума.

"Рудау" отмечает, что по большинству районов Иракского Курдмстана данных пока нет.

Ранее в избиркоме пояснили, что окончательные результаты, как ожидается, будут объявлены в течение 72 часов.

Согласно последним данным, явка на референдуме составила 78%.

Между тем, жители Эрбиля минувшей ночью уже устроили большой праздник, посвященный референдуму.

В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. Избирательные участки были открыты также в зонах, оспариваемых Багдадом и столицей Иракского Курдистана Эрбилем. Участки открыты в Киркуке, в провинции Дияла и в курдских районах провинции Найнава.

В бюллетене, напечатанном на четырех языках курдском-сорани. арабском, ассирийском и туркоманском. содержался вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоне, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ПОДСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]