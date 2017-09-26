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Регион 26.09.2017 12:39

Министр нефти Зангане возглавит делегацию Ирана на отраслевом форуме в Москве 3-7 октября

Министр нефти Ирана Бижан Зангане возглавит иранскую делегацию на Российской энергетической неделе, которая будет проходить в Москве 3-7 октября.

"Министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Зангане возглавит национальную делегацию на 19-й Министерской встрече Форума стран - экспортеров газа под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака", - говорится в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в "Интерфакс".

"Главу иранского энергетического ведомства будут сопровождать депутаты Меджлиса исламского совета, представители Ирана в ОПЕК, специалисты по вопросам оценки экономики и инвестиций", - отмечается в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЭНЕРГЕТИКИ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]