Министр нефти Зангане возглавит делегацию Ирана на отраслевом форуме в Москве 3-7 октября

Министр нефти Ирана Бижан Зангане возглавит иранскую делегацию на Российской энергетической неделе, которая будет проходить в Москве 3-7 октября.

"Министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Зангане возглавит национальную делегацию на 19-й Министерской встрече Форума стран - экспортеров газа под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака", - говорится в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в "Интерфакс".

"Главу иранского энергетического ведомства будут сопровождать депутаты Меджлиса исламского совета, представители Ирана в ОПЕК, специалисты по вопросам оценки экономики и инвестиций", - отмечается в документе.