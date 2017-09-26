Вашингтон намерен ввести ограничения на полеты российских самолетов над территорией США, выполняемых в рамках Договора по открытому небу - СМИ

Власти США планируют в ближайшее время объявить об ограничениях на полеты военных самолетов РФ над США, которые предусмотрены Договором по открытому небу, сообщает во вторник американское издание "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на ряд неназванных представителей госдепа и Пентагона.

При этом, по версии Вашингтона, причиной такого решения стало якобы несоблюдение самой Россией условий этого договора. Согласно "Уолл-стрит джорнэл", власти США утверждают, будто Россия в нарушение Договора запретила полеты американских военных самолетов над Калининградской областью.

"Мы хотим побудить Россию вернуться к исполнению договора", - приводит издание слова неназваного высокопоставленного представителя госдепа.

Он уточнил, что готовящиеся меры Вашингтона будут иметь обратимый характер.

По данным "Уолл-стрит джорнэл", о новых ограничениях представители американских властей могут сообщить уже во вторник во время встречи в Вене консультативной комиссии этого Договора.

Издание пишет, что в частности, власти США планируют ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями.

В то же время, как отмечает издание, ранее российская сторона обвиняла ряд стран, подписавших Договор - США, Канаду, Грузию, Турцию - в препятствовании доступа в их воздушное пространство.

Ранее в Вашингтоне велись дебаты по поводу целесообразности финансирования выполнения Договора. Его критики при этом ссылались на быстрое развитие за последние 15 лет технологий спутниковой съемки. Однако в Пентагоне указывали на ценность Договора в деле обеспечения транспаретности, добавляет "Уолл-стрит джорнэл".