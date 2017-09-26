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СНГ 26.09.2017 14:13

Суд изучает письменные доказательства обвинения по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы из-за неявки свидетелей во вторник продолжит изучать письменные доказательства обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", в начале заседания прокурор Павел Филипчук пояснил председательствующей по делу Ларисе Семеновой, что свидетели на процесс не явились, поэтому гособвинение намерено продолжить представление письменных доказательств.

А.Улюкаев и его адвокаты не возражали против предложения гособвинителей.

Судебный процесс стартовал по существу 1 сентября. По версии следствия, А.Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

К настоящему времени выступили 12 из 30 заявленных свидетелей обвинения.

В ходе предыдущего заседания был допрошен бывший сотрудник ФСБ и экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов. Показания один из главных свидетелей обвинения давал в закрытом режиме.

О.Феоктистов отвечал на вопросы сторон около полутора часов. Детали допроса адвокаты отказались озвучивать, ссылаясь на соответствующий запрет.

Однако после заседания один из адвокатов А.Улюкаева Тимофей Гриднев заявил, что защита "очень довольна показаниями Феоктистова, они укладываются в нашу позицию". Аналогичное мнение выразил и сам экс-министр, отвечая на вопрос журналистов.

Параллельно суд приступил к изучению письменных доказательств по делу. Так, на заседании 5 сентября гособвинитель зачитал стенограммы нескольких разговоров А.Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина в день задержания экс-министра, одна из которых была сделана самим главой "Роснефти" с помощью средств аудиофиксации, согласно озвученным в суде материалам дела, в момент передачи взятки чиновнику.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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