ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

Банк ВТБ (Азербайджан) установил новые банкоматы в различных частях столицы, значительно расширив географию их расположения. Так, банком были установлены пять новых банкоматов (ATM) вне филиальной сети, в густонаселенных местах Баку::

· на улице Братьев Мардановых напротив сада им. Хагани (бывший Молоканский сад);

· на проспекте Бюль-Бюля 26;

· в супермаркете «Mega Store» расположенный по адресу ул. Гасана Алиева 1

· в супермаркете «Mega Store» по адресу ул. Гянджлик 27 (пос. Бакиханово).

· в магазине «Seramik Plaza» по адресу пр. З.Буньядова 77Е (Дарнагюльское шоссе).

Таким образом, число банкоматов ВТБ (Азербайджан) достигло 16. В банкоматах, работающих круглосуточно по принципу 24/7, клиентам банка доступны такие операции, как снятие наличных, получение выписки со счета, получение PIN-кода для услуги 3D Secure, перевод денег с одной карточки на другую (услуга Card to Card), а также перевод денег со своей карты лицу, не имеющему карту (Cash by Code).

Адреса всех банкоматов ВТБ (Азербайджан) можно найти на сайте банка.