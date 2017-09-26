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26.09.2017 11:54

ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

Банк ВТБ (Азербайджан) установил новые банкоматы в различных частях столицы, значительно расширив географию их расположения. Так, банком были установлены пять новых банкоматов (ATM) вне филиальной сети, в густонаселенных местах Баку::

· на улице Братьев Мардановых напротив сада им. Хагани (бывший Молоканский сад);

· на проспекте Бюль-Бюля 26;

· в супермаркете «Mega Store» расположенный по адресу ул. Гасана Алиева 1

· в супермаркете «Mega Store» по адресу ул. Гянджлик 27 (пос. Бакиханово).

· в магазине «Seramik Plaza» по адресу пр. З.Буньядова 77Е (Дарнагюльское шоссе).

Таким образом, число банкоматов ВТБ (Азербайджан) достигло 16. В банкоматах, работающих круглосуточно по принципу 24/7, клиентам банка доступны такие операции, как снятие наличных, получение выписки со счета, получение PIN-кода для услуги 3D Secure, перевод денег с одной карточки на другую (услуга Card to Card), а также перевод денег со своей карты лицу, не имеющему карту (Cash by Code).

Адреса всех банкоматов ВТБ (Азербайджан) можно найти на сайте банка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]