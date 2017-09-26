Сеул призывает КНДР прекратить провокации и немедленно вернуться за стол переговоров

МИД Южной Кореи во вторник обратился с призывом к властям КНДР как можно скорее приступить к переговорам с целью нормализации ситуации на Корейском полуострове, передает южнокорейский телеканал "Уай-Ти-Эн".
"Северу следует осознать, что именно его провокации, связанные с ядерной и ракетной (программами - ИФ), и угрожающие заявления вызывают рост напряженности на Корейском полуострове", - заявил представитель МИД Южной Кореи на брифинге, подчеркнув, что Пхеньяну "нужно как можно скорее вернуться к переговорам о денуклеаризации".
Накануне глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США, по сути, объявили войну Северной Корее, и потому Пхеньян оставляет за собой право принимать жесткие ответные меры.
"Поскольку США объявили войну нашей стране, то у нас будет полное право принимать ответные меры. В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушно пространстве", - приводят слова министра западные СМИ.
В сообщениях отмечается, что таким образом Ли Ён Хо отреагировал на сделанные в конце минувшей недели резкие комментарии в адрес его страны президента США Дональда Трампа.
В воскресенье сообщалось, что Д.Трамп, реагируя на выступление главы МИД Северной Кореи в ООН, предположил, что дни северокорейского режима сочтены.
"Только что послушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького "человека-ракеты" (Ким Чен Ына - ИФ), они долго не протянут", - написал Д.Трамп в "Твиттере".
В субботу Пентагон сообщил, что несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР.
Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".
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