Президент США Дональд Трамп попытался убедить президента Афганистана Ашрафа Гани согласиться на закрытие представительства движения "Талибан" в Катаре, сообщило во вторник британское издание "Гардиан" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Согласно их данным, А.Гани рассматривает это предложение, которое Д.Трамп сделал в ходе переговоров между двумя лидерами в прошлый четверг.
Источники сообщили, что афганский президент склоняется к тому, чтобы согласиться на закрытие так называемого "политического представительства".
Отмечается, что Кабул должен официально инициировать этот процесс, однако окончательное решение о закрытие представительства находится в ведении катарских властей.
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