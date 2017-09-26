Президент США Дональд Трамп попытался убедить президента Афганистана Ашрафа Гани согласиться на закрытие представительства движения "Талибан" в Катаре, сообщило во вторник британское издание "Гардиан" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Согласно их данным, А.Гани рассматривает это предложение, которое Д.Трамп сделал в ходе переговоров между двумя лидерами в прошлый четверг.

Источники сообщили, что афганский президент склоняется к тому, чтобы согласиться на закрытие так называемого "политического представительства".

Отмечается, что Кабул должен официально инициировать этот процесс, однако окончательное решение о закрытие представительства находится в ведении катарских властей.