Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 12° 18° 28 Сен 12° 17° 29 Сен 13° 19°

Дальнее зарубежье 26.09.2017 13:47

Трамп предложил президенту Афганистана закрыть представительство "Талибана" в Катаре - источники

Президент США Дональд Трамп попытался убедить президента Афганистана Ашрафа Гани согласиться на закрытие представительства движения "Талибан" в Катаре, сообщило во вторник британское издание "Гардиан" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Согласно их данным, А.Гани рассматривает это предложение, которое Д.Трамп сделал в ходе переговоров между двумя лидерами в прошлый четверг.

Источники сообщили, что афганский президент склоняется к тому, чтобы согласиться на закрытие так называемого "политического представительства".

Отмечается, что Кабул должен официально инициировать этот процесс, однако окончательное решение о закрытие представительства находится в ведении катарских властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


Зять и советник Трампа использовал личную электронную почту для официальной переписки - СМИ Президент Киргизии призвал компании США инвестировать в его страну Тегеран готов ответить президенту США Трампу на возможный выход из соглашения по ИЯП - Рухани Трамп заявил, что Клинтоны не смогли помешать КНДР работать над ядерным оружием Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма и подрыве мира на Ближнем Востоке СМИ узнали, что Трамп в речи на ГА ООН призовет использовать национализм как новую основу международного сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]