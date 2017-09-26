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Дальнее зарубежье 26.09.2017 14:01

Сразу после референдума Каталония намерена начать диалог с Мадридом о переходном периоде - Пучдемон

Незамедлительное начало диалога с Мадридом станет первым шагом каталонских властей после проведения референдума о самоопределении региона, сообщил глава женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон в эфире французского телеканала ЛСИ.

По его словам, на следующий же день после референдума он предложит диалог Мадриду и ЕС по организации переходного периода и движению к новой республике.

"Конечно, мы должны будем учесть результаты референдума, и если воля Каталонии будет заключаться в том, чтобы стать независимым государством, Каталония начнет функционировать как независимое государство", - сказал он.

"Но прежде всего мы хотели бы, чтобы это был процесс, согласованный с Испанией и основанный на диалоге", - подчеркнул К.Пучдемон.

"Фундаментальным станет вопрос о том, чтобы 2 октября Испания изъявила желание заключить соглашение о том, как управлять переходным периодом", - отметил он.

На 1 октября в Каталонии намечено проведение референдума о самоопределении несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал его незаконным.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]