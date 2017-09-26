Сразу после референдума Каталония намерена начать диалог с Мадридом о переходном периоде - Пучдемон

Незамедлительное начало диалога с Мадридом станет первым шагом каталонских властей после проведения референдума о самоопределении региона, сообщил глава женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон в эфире французского телеканала ЛСИ.

По его словам, на следующий же день после референдума он предложит диалог Мадриду и ЕС по организации переходного периода и движению к новой республике.

"Конечно, мы должны будем учесть результаты референдума, и если воля Каталонии будет заключаться в том, чтобы стать независимым государством, Каталония начнет функционировать как независимое государство", - сказал он.

"Но прежде всего мы хотели бы, чтобы это был процесс, согласованный с Испанией и основанный на диалоге", - подчеркнул К.Пучдемон.

"Фундаментальным станет вопрос о том, чтобы 2 октября Испания изъявила желание заключить соглашение о том, как управлять переходным периодом", - отметил он.

На 1 октября в Каталонии намечено проведение референдума о самоопределении несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал его незаконным.