Вашингтон заинтересован в налаживании контактов между сторонами карабахского конфликта – посол США в Баку

Вашингтон будет содействовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Сопредседатели в ближайшее время посетят регион. Мы продолжаем оказывать поддержку и прикладывать усилия для реализации этого визита»,- сказал Р.Секута журналистам во вторник.

Наряду с этим, как отметил американский дипломат, США также прилагают усилия для налаживания контактов между конфликтующими сторонами с целью оказания помощи в урегулировании конфликта мирным путем.

«Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта»,- отметил он.

Ф.Исазаде