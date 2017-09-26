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Карабахский конфликт 26.09.2017 12:10

Вашингтон заинтересован в налаживании контактов между сторонами карабахского конфликта – посол США в Баку

Вашингтон будет содействовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Сопредседатели в ближайшее время посетят регион. Мы продолжаем оказывать поддержку и прикладывать усилия для реализации этого визита»,- сказал Р.Секута журналистам во вторник.

Наряду с этим, как отметил американский дипломат, США также прилагают усилия для налаживания контактов между конфликтующими сторонами с целью оказания помощи в урегулировании конфликта мирным путем.

«Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]