В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 6 пострадали - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали шесть человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 82 преступления, 12 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 48 человек.

Зафиксировано пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев