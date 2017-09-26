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Регион 26.09.2017 12:29

Грузинский пограничник погиб и трое пострадали из-за взрыва газового баллона

Один грузинский пограничник погиб и трое получили сильные ожоги в результате взрыва баллона со сжиженным газом, сообщает во вторник департамент пограничной полиции МВД Грузии.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник вблизи Лагодехского участка грузино-российской границы.

По информации департамента, пограничники находились в палатке, где у походной печки стоял небольшой газовый баллон, который из-за нагрева взорвался.

Трое пограничников доставлены в Тбилисскую клинику, их состояние врачи оценивают, как тяжелое.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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