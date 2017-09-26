Грузинский пограничник погиб и трое пострадали из-за взрыва газового баллона

Один грузинский пограничник погиб и трое получили сильные ожоги в результате взрыва баллона со сжиженным газом, сообщает во вторник департамент пограничной полиции МВД Грузии.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник вблизи Лагодехского участка грузино-российской границы.

По информации департамента, пограничники находились в палатке, где у походной печки стоял небольшой газовый баллон, который из-за нагрева взорвался.

Трое пограничников доставлены в Тбилисскую клинику, их состояние врачи оценивают, как тяжелое.