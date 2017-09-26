Власти Азербайджана отстроят заново 5 домов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в августе

Госкомиссия продолжает работы по выяснению причин взрыва на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана, заявил вице-премьер Абид Шарифов.
«Следственные мероприятия по выяснению причин взрыва продолжаются»,- сказал А.Шарифов журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакс-Азербайджан».
Наряду с этим, вице-премьер отметил, что уже подсчитан ущерб населению, нанесенный в результате взрыва.
«Со следующей недели начнется восстановление пострадавших в результате взрыва домов. Полному сносу и строительству с нуля подлежат 5 домов. Думаю, за пару месяцев завершим все работы»,- отметил А.Шарифов.
По его словам, в близлежащих к месту взрыв населенных пунктах имеются и менее пострадавшие дома, которые также будут отремонтированы.
«Вместе с тем идут работы по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов. В результате взрыва снаряды разлетелись и рассыпались от места инцидента на расстоянии до 20 км»,- подчеркнул вице-премьер.
Пожар утром 27 августа повлек серию взрывов на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана. В результате попадания снарядов в аварийное состояние пришли дома в поселках Гилязи и Шурабад Хызинского района.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).
Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ф.Исазаде
Президент Алиев обвинил Ереван в имитации переговоров по Карабаху
Италия заинтересована развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны – посол в Баку
Более 530 граждан Азербайджана погибли до 2001 года от мин, установленных в результате армянской оккупации – вице-премьер
Азербайджанские компании обсудят возможности экспортных поставок для продажи в крупных супермаркетах Венгрии
Манат укрепился к доллару до 1,7002AZN/$1
Консорциум японских банков планирует запустить новую цифровую валюту к 2020г
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Суд изучает письменные доказательства обвинения по делу Улюкаева
В Париже неизвестные похитили у журналиста компьютеры с контактами Олланда и Саркози
Сразу после референдума Каталония намерена начать диалог с Мадридом о переходном периоде - Пучдемон
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
23 сентября на территории учебного центра МЧС прошла первая в Баку «Гонка Героев», получившая название «Мубаризлер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»