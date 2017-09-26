Власти Азербайджана отстроят заново 5 домов, пострадавших от взрыва на складе боеприпасов в августе

Госкомиссия продолжает работы по выяснению причин взрыва на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана, заявил вице-премьер Абид Шарифов.

«Следственные мероприятия по выяснению причин взрыва продолжаются»,- сказал А.Шарифов журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакс-Азербайджан».

Наряду с этим, вице-премьер отметил, что уже подсчитан ущерб населению, нанесенный в результате взрыва.

«Со следующей недели начнется восстановление пострадавших в результате взрыва домов. Полному сносу и строительству с нуля подлежат 5 домов. Думаю, за пару месяцев завершим все работы»,- отметил А.Шарифов.

По его словам, в близлежащих к месту взрыв населенных пунктах имеются и менее пострадавшие дома, которые также будут отремонтированы.

«Вместе с тем идут работы по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов. В результате взрыва снаряды разлетелись и рассыпались от места инцидента на расстоянии до 20 км»,- подчеркнул вице-премьер.

Пожар утром 27 августа повлек серию взрывов на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана. В результате попадания снарядов в аварийное состояние пришли дома в поселках Гилязи и Шурабад Хызинского района.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде